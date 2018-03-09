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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerMacaristan'dan ayrımcı çıkış... 'Müslüman sayısı aynı olacak'
Dünya Macaristan'dan ayrımcı çıkış... 'Müslüman sayısı aynı olacak'
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Dünya
09.03.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Macaristan'dan ayrımcı çıkış... 'Müslüman sayısı aynı olacak'

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Macaristan'dan ayrımcı çıkış... 'Müslüman sayısı aynı olacak'

Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver, 2020 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da ibadet eden Hristiyanlar ile Müslümanların sayısının aynı olacağını, ülkesinin böyle bir durumdan kaçınması gerektiğini ima etti.

Macar haber ajansı MTI'nin haberine göre, Macaristan'ın Sopron kentinde katıldığı bir forumda konuşan Köver, Londra'da 2001 yılından bugüne 500
kilisenin kapandığını, buna karşın 423 caminin inşa edildiğini ifade etti.

Londra'da iki yıl sonra ibadet eden Hristiyanlar ile Müslümanların sayısının aynı olacağını savunan Köver, "2020 yılında ibadet eden Hristiyanlar ile Müslümanların sayısı 800-900 bin civarında olacak. Ancak ibadet eden Hristiyanların yarısı 65 yaşı üzerindeyken, Müslümanların yarısı ise 25 yaşından daha genç olacak. Birleşik Krallık'ın kültürel ve demografik yapısı böyle görünüyor. Soru şu, Macaristan bundan kaçınmak istiyor mu istemiyor mu?" diye konuştu.

Avusturya ve İtalya seçim sonuçlarının Avrupa siyasetindeki dönüşümün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Köver, Brüksel'in 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi zorunlu sığınmacı kotasını üye ülkelere kabul ettirmeye çalışacağını söyledi.

Köver, 8 Nisan'da Macaristan'da yapılacak parlamento seçimlerinin tüm Avrupa'nın kaderini etkileyeceği görüşünü savundu.  Macaristan Başbakanı Viktor Orban da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göçmenlerin çoğunun İslam dünyasından geldiğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda Avrupa'nın birçok büyük kentinde Müslümanların çoğunlukta olacağını iddia etmişti.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar ise 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana’nın göçmen ve yabancılar tarafından kötü bir yere dönüştürüldüğü yönünde açıklamalarda bulunmuş, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz başta olmak üzere bir çok Avusturyalı siyasetçi Lazar'ın açıklamalarına tepki göstermişti.

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