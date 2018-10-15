Macaristan'da evsiz olmak suç sayılacak
Macaristan, Victor Orban Hükümeti'nin de desteğiyle sokaklarda uyumanın ve yaşamanın yasaklandığı evsizler yasasını kabul etti.
Macaristan'da geçtiğimiz 20 Haziran'da Budapeşte Parlamentosu'nda onaylanan anayasa değişikliği ile açık alanda yaşamak yasaklanmıştı. Bugün alınan kararla beraber ülke genelinde sokakta ya da gecekonduda yaşamak tamamen yasak hale geldi.
Kararın sebebinin, evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamalarını sağlanması ve vatandaşların kamuya açık alanları engelsiz olarak kullanabilmesi şeklinde açıklandı.
Macaristan'da hükümet, evsizler için 11 bin sığınak benzeri ev imkanı sunsa da uzmanlar, ülke genelinde en az 20 bin kişinin evsiz olduğunu söylüyor.
Hükümet, evsizler için ayrılan ödenekte artış yapacağını açıkladı.
Karar, uluslararası birçok örgüt tarafından kınandı.
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