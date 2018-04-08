Macar seçimlerinde favori Orban
Mültecilere karşı söylemleriyle bilinen Macaristan’daki Viktor Orban’ın başında bulunduğu hükümeti oluşturan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun, bugünkü genel seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Seçime ittifak yaparak girecek koalisyon partilerinin, oyların yüzde 45’ini alacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre, Fidesz’i bir zamanlar radikal sağ politika izleyen, ancak son dönemlerde merkeze doğru pozisyon almaya çalışan Jobbik izliyor.
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