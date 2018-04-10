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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
10.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Lufthansa grev nedeniyle 800 seferi iptal etti

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Lufthansa grev nedeniyle 800 seferi iptal etti

Almanya'da sendikanın çağrısıyla yapılan "uyarı grevi" nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Lufthansa 800 seferi iptal etti. Kuzey Ren-Vestfalya‘da ise grev nedeniyle birçok toplu taşıma seferi yapılamıyor.

Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (ver.di) çağrısı üzerine Almanya çapında Salı günü yapılan "uyarı grevleri" nedeniyle hava ulaşımı başta olmak üzere çok sayıda hizmette aksaklıklar yaşandı.

Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarında görevli çok sayıda kamu çalışanı bu sabah grev sebebiyle işi bıraktı. Ancak söz konusu havalimanlarındaki seferler iptal olduğu için ülkedeki diğer havalimanları da grevden etkilendi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle 800 seferin iptal edildiğini açıkladı. Seferlerin iptalinden yaklaşık 90 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki birçok kentte de toplu taşıma araçları grev sebebiyle çalışmıyor. Söz konusu kentlerde metro ve otobüs seferleri yapılmıyor.
Eyaletteki birçok kentte çocuk yuvaları da açılmadı. Bunun yanı sıra çöp toplama hizmetleri, bankalar, idari işler, hastaneler ve gemi ulaşmında aksaklıklar yaşandı.

SENDİKA YÜZDE 6 ZAM TALEP EDİYOR

Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, kamu çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde yaptığı uyarı grevleriyle işverene baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika, yaklaşık 2 milyon 300 bin kamu çalışanı için maaş ve ücretlere en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 zam talep ediyor. Sendika Başkanı Frank Bsirske, "Grevlerin geniş bir şekilde yayılması ile bu hafta işverene açık bir mesaj vermek” istediklerini söyledi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu 15-16 Nisan'da Potsdam’da yapılacak. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası ile Alman Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, Almanya genelinde uyarı grevlerine Cuma gününe kadar devam edileceği belirtildi.

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