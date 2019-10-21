Lübnan’da göstericiler Hariri’nin istifasını istiyor
Lübnan’da ‘WhatsApp vergisi’nden vazgeçilmesine rağmen gösteriler devam ediyor.
LÜBNAN’ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde 4 gündür meydanları boş bırakmayan halk, ekonomik krizden sorumlu tuttuğu ulusal birlik hükümetinin istifasını istiyor. Hükümetin özellikle WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan iletişime yeni vergiler getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim’de başlayan protestolara katılanların sayısı on binleri aştı. Devam eden protestolarda vatandaşlar, yolsuzluk ve işsizliğin önüne geçme konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Saad el-Hariri’nin istifasını bekliyor.
Hariri yönetimi ise krizi aşmak için 24 maddelik eylem planı açıkladı. Yeni vergi planından vazgeçilmesi, mevcut ve eski bakanlar ile milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 oranında azaltılması öne çıkan düzenlemeler arasında. Bu arada Hariri’nin siyasi müttefiklerinden Hıristiyan Lübnan Güçleri Partisi’nin lideri Semir Caca, partisinden ulusal birlik hükümetinde bulunan 4 bakanın istifalarını sunmasını istediğini duyurdu. Söz konusu bakanların istifalarının kabulü konusunda Başbakan Hariri’den henüz bir açıklama gelmedi.
BANKALAR BUGÜN KAPALI
Lübnan Bankalar Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden protesto gösterileri ve bazı banka şubelerinde hasar oluşması nedeniyle bugün bankaların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, çalışanların güvenliği için bu kararın alındığına işaret edildi.
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