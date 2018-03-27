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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.03.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Lübnan genel seçimlerinde adaylar belli oldu

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Lübnan genel seçimlerinde adaylar belli oldu

Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde yarışacak adayların listeleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, partiler tarafından hazırlanan aday listelerine kayıt işlemlerinin sona erdiği, ülke genelinde 77 listeden 917 kişinin milletvekili adayı olduğu duyuruldu.

Açıklamada, en fazla listenin oluşturulduğu yerler arasında başkent Beyrut'un ikinci seçim bölgesinin geldiği (9 liste), en düşük sayının ise Sur ve Sayda köyleri seçim bölgesinden çıktığı (2 liste) belirtildi.

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerde, önceki seçimlere kıyasla kurulan ittifaklarda da büyük değişimler yaşandı.
Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde açıklanan seçim listeleri ve partiler arasında kurulan ittifaklar şu şekilde:

Beyrut

19 milletvekili çıkaracak başkent 2 seçim bölgesinden oluşuyor. 1. bölgede (8 milletvekili) partiler seçime 3 farklı ittifak üzerinden giriyor: "Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in liderlik ettiği Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad el-Hariri'nin başkanı olduğu Müstakbel Hareketi ittifakı", "Semir Caca'nın Lübnan Güçleri Partisi-Milletvekili Sami el-Cemil'in liderliğindeki Lübnan Ketaib Partisi ve bağımsızlar ittifakı" ile bağımsızların kurduğu ittifak.
11 milletvekili çıkaracak 2. seçim bölgesinde, "Müstakbel Hareketi, eski Başbakan Temmam Selam gibi Sünniler ve Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisiyle", "Hizbullah, Emel Hareketi ve El-Ahbaş Örgütü"yle ittifak kurdu. Ulusal Diyalog Partisi ve bağımsızlar kendi listelerinden seçime giriyor.

Cebel-i Lübnan

En çok milletvekili çıkaracak (35) il olan Cebel-i Lübnan 4 seçim bölgesinden oluşuyor. 13 milletvekili çıkaracak "Şuf ve Aliye" bölgesinde "İlerlemeci Sosyalist Parti, Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi"yle ittifak kuruyor. Ona rakip olarak "Özgür Yurtseverler Hareketi, Talal Arslan'ın Lübnan Demokrat Partisi ve 8 Mart Güçlerinden bazı kişilerin ittifakı" yer alıyor.  Viam Vehhab'ın başkanı olduğu Arap Birlik Partisi seçime kendi listesinden giriyor.
Baabda bölgesinde de (6 milletvekili) "Lübnan Güçleri Partisi-İlerlemeci Sosyalist Parti ittifakının" yanı sıra "Hizbullah, Emel Hareketi-Özgür Yurtseverler Hareketi ittifakı", "Ulusal Liberal Parti ile bağımsızlar ittifakı" bulunuyor.

El-Metn seçim bölgesinde (8 milletvekili) Hristiyanlar kıyasıya bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Burada "Özgür Yurtseverler Hareketi ile Suriye Sosyal Milliyetçi Parti" ittifak kuruyor. El-Fevz Partisi, Lübnan Güçleri ve eski Başbakan Yardımcısı Mişel Mur seçime kendi listelerinden katılıyor.
Keservan-Cübeyl seçim bölgesinde (8 milletvekili) Özgür Yurtseverler Hareketi, Lübnan Güçleri ve Hizbullah kendi listelerinden, "Ketaib Partisi ile bağımsız Hristiyanlar" ortak listeden seçime giriyor.

Şimal ili

Meclise 28 milletvekili gönderecek Şimal ili 3 seçim bölgesine ayrılıyor. Trablus-El-Minye-ed-Danniye bölgesi (11 milletvekili) ülkedeki Sünni liderliğin geleceğini belirleyecek en önemli seçim bölgeleri arasında yer alıyor.
Bu bölgede Müstakbel Hareketi karşısında eski Adalet Bakanı Eşref Rifi, eski Başbakan Necib Mikati ve 8 Mart Güçleri listelerinin yanı sıra "Özgür Yurtseverler Hareketi ve bağımsızlardan" oluşan ortak liste bulunuyor.
Akkar bölgesinde (7 milletvekili) yine "Müstakbel Hareketi ve 8 Mart Güçleri ittifakı" ile "Özgür Yurtseverler Hareketi ve Cemaati İslami ittifakı" listelerini açıkladı.
Betrun-El-Kura-Buşra-Zağarta bölgesinde (10 milletvekili) "Lübnan Güçleri-Ketaib Partisi", "Marada Hareketi-Suriye Sosyal Milliyetçi Parti" ile "Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefiklerinin" oluşturduğu ortak listeler göze çarpıyor.

Beka ili

23 milletvekili çıkaracak ve mezhebi çeşitliliğin olduğu Beka ili de 3 seçim bölgesinden oluşuyor.
Baalbek bölgesinde (10 milletvekili) öne çıkan listeler: Hizbullah, Emel Hareketi, Şii bağımsızlar ile "Müstakbel Hareketi-Lübnan Güçleri Hareketi ve bağımsızlar ittifakı"ndan oluşuyor.
Zahle bölgesinde (7) ise "Müstakbel Hareketi-Özgür Yurtseverler Hareketi ittifakı", "Lübnan Güçleri-Ketaib ittifakı", Hizbullah ile Myriam Skaff'ın lideri olduğu Skaff Bloku'nun hazırladığı listeler öne çıkıyor.
Batı Beka-Raşya bölgesinde (6) de "Hizbullah-Emel ve 8 Mart Güçleri ittifakı" ile "Müstakbel-İlerlemeci Sosyalist Parti ittifakı" seçime katılıyor.

Güney ili

Aynı şekilde 3 seçim bölgesine ayrılan Güney ili 23 milletvekili çıkaracak.
Cizin-Sayda seçim bölgesinde (5), Müstakbel Hareketi, "Özgür Yurtseverler Hareketi-Cemaati İslami ittifakı", "Lübnan Güçleri-Ketaib Partisi ittifakı" ile 8 Mart Güçlerinin listeleri bulunuyor.
Ez-Zehrani bölgesinde (7) "Hizbullah-Emel Hareketi ittifakı" diğer Şii bağımsızların oluşturduğu ittifaka karşı yarışa giriyor.
Mercayun-Hasbaya-Bin Cubeyl-Nebatiye bölgesinde (11) de Müstakbel ve Şii şahsiyetler, "Hizbullah-Emel Hareketi ittifakının" karşısında yer alıyor.

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