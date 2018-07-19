Los Angeles’ta şöyle bir turladı
ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentine inen bir ayı, sakinleştirici ile vurularak vahşi yaşama geri gönderildi.
Los Angeles’ta bir süre turlayan büyük boz ayı, civardaki bir havuzda da serinledi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis önce çevredekileri evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı, ardından da Santa Susana Dağları eteklerinde şehir gezisine çıkan ayı, sakinleştirici ile vurularak uyutuldu.
Yakalanan ayı, kısa şehir turunun ardından vahşi yaşama geri salındı.
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