Londra’da Türk taksici öldürüldü

CİNAYETİN ardından açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, “Pazartesi gecesi saat 23.44’de gerçekleşen saldırıda 41 yaşında bir erkek, vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı olay yerinde saat 00.15’de hayatını kaybetti” denildi. Polis yetkilileri, cinayete kurban giden kişinin kimliğinin belirlendiğini, ailesine haber verildiğini ifade etti.

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre öldürülen kişinin 10 yıldır minicap şoförlüğü yapan, evli 3 çocuk babası Bülent K. olduğu öne sürüldü. Türklere ait bir taksi bürosundan yapılan açıklamada ise Bülent K.’nın kendi çalışanları olduğu belirtildi ve “Saygılı konuşan, davranışları diğer şoförlere örnek oluşturacak kadar düzgün bir insandı” denildi.





TAKİPS EDİP, ATEŞ AÇMIŞLAR

Bülent K.’nın olay gecesi, ofis tarafından verilen bir adrese gitmek için yola çıktığını ifade eden bir arkadaşı, şu açıklamayı yaptı:

“Verilen adrese gitmek için ofisten ayrılan Bülent’i takip eden başka bir araçtakiler, döner kavşağa girmesine ramak kala arkasından ateş açmışlar. Döner kavşağa giren Bülent’in otomobili durdurup aşağı inmesi üzerine zanlılar bu kez de üzerine ateş edip yaralamışlar. Olay yerine ambulans ve hava ambulansı ile gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen arkadaşımızı kurtaramamış.”

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Metropolitan Polisi Cinayet ve Ağır Suçlar Masası Detektifi Başkomiser Noel McHugh, “Soruşturmanın henüz başındayız ancak elimizde bazı bilgiler var. Cinayete kurban giden şahsın taksi şoförü olarak çalıştığını ve gümüş rengi bir Mercedes kullandığını biliyoruz. Olay gecesi kullandığı taksiye, mavi renkte bir araçla yaklaşan şüpheliler, araçlarından inerek aracın dışında olan maktule ateş ederek yaralanmasına sebep olmuşlar. Taksisine binerek hızla olay yerinden ayrılan yaralı fazla uzaklaşamamış. Polis olarak görgü tanıklarının acilen bizimle irtibat kurmasını istiyoruz” dedi.

Cinayetle ilgili herhangi bir tutuklama olmadığını belirten polis yetkilileri, görgü tanıklarının 0208 785 8099 numaralı telefondan kendilerine veya 0800 555 111 numaralı telefondan bağımsız yardım kuruluşu Crimestoppers ile anonim olarak iletişime geçmelerini istedi.