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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

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Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu. Gidişattan endişe eden dört çocuk babası Courtney Barrett, sokakları bıçaklardan arındırmak için harekete geçti.

İngiltere'de bıçak veya diğer keskin aletleri içeren suçların sayısı 2019'da ciddi bir artış gösterirken, bir İngiliz yaşadığı bölgede bıçak toplayarak bu suçla mücadele ediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bıçakla işlenen suçlar 12 ayda 41 binden 44 bine yükseldi.

İngiltere'deki en önemli sorunlardan biri olan bıçaklı saldırılardaki bu artışta, başkent Londra önemli bir yer tuttu.

Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu.

Gidişattan endişe eden dört çocuk babası Courtney Barrett, bu suçla mücadele etmek için harekete geçti.

Londra'nın doğusundaki Waltham Forest bölgesinde bıçak toplayan Barrett, başlattığı "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketi ile sokakları dolaşarak soruna dikkat çekiyor.

Londrada bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

AA muhabirine konuşan Barrett, bıçaklı saldırılara karşı sokaklarda yeterince polis olmadığına inandığı için harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.

"Birinin adım atması ve bir şeyler yapması gerekiyordu." diyen Barrett, hükümetin sorun karşısındaki çalışmalarının yeterli olmadığını savundu.

"Toplumu daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını" anlatan Barrett, mahallesinde bıçak toplamaya başladığını, bazen kapıları çalıp, bazen de sokağa çöp kutusu koyarak bıçakları topladığını söyledi.

Kendisine şimdi 20-30 kişinin destek verdiğini vurgulayan Barrett, "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketini yakında Londra 'nın diğer bölgelerine de yaymak istediğini belirtti.

12 saat içinde 200'den fazla bıçak topladıklarının altını çizen Barrett, ailelerin çocuklarını suçtan koruma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu ve gençlerin çoğunun ailelerinin "ebeveynlik becerileri" olmadığı için çetelere katıldığını dile getirdi.

Artık korkudan bıçak taşıyanların sayısının kötü niyetle bıçak taşıyanların sayısını geçtiğini anlatan Barrett, "Ailelerin, güvende olduğunu düşündüğü çocukların aslında ne kadar büyük tehlike altında olduğu konusunda bir fikirleri yok. Ebeveynlerin çocuklarının odalarını, çantalarını kontrol etmesi gerekiyor çünkü dışarıda birçok şey oluyor. Ebeveynler olarak çocuklarımızla bıçakla işlenen suçlar hakkında konuşmalıyız." dedi.

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