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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
21.12.2018 - 07:57, Son Güncelleme:

Londra Gatwick Havalimanı'nda uçuş kaosu

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Londra Gatwick Havalimanı'nda uçuş kaosu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesinden bu yana tüm uçuşlar durmuş durumda. Noel tatili öncesi Gatwick'te mahsue kalan 100 binden fazla yolcu, Perşembe gecesini yerlerde uyuyarak geçirdi.

Sussex Emniyeti, 24 saatten fazladır havalimanı yakınlarında uçan İHA'ları vurmayı düşündüklerini söyledi. Emniyet yetkilileri, "kaza kurşunu" riski nedeniyle daha önce bu seçeneğin üstünü çizmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise sorunu çözmek üzere havalimanına asker gönderdi. Perşembe günü akşam saatlerinde bölgede askerler devriye gezerken görüldü.

Güvenlik yetkilileri, olayın "terör bağlantılı" olmadığını açıkladı. Ancak ortada uçuşları olumsuz etkilmeye yönelik "kasıtlı bir eylem" olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilisi Jason Tingley, havalimanının Cuma günü de kapalı kalmasını beklediklerini açıkladı.

ÇEVRECİ AKTİVİSTLERDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Güvenlik görevlileri ve İHA'lar arasındaki 'kedi-fare oyunu' saatlerdir devam ediyor. İHA'lar yüzünden yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Tingley, İHA'nın modeli ya da ne yapımı olduğu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ancak uçuşları aksatmak amacıyla geliştirildiğini"düşündüklerini söyledi.

Daily Telegraph'ın haberine göreyse, soruşturmacılar saldırının arkasında çevreci aktivistlerin olabileceği olasılığını değerlendiriyor.

Haberde polisin çevreci bir "yalnız kurtun" bir protesto eylemi olarak İHA'ları uçurmuş olduğu şüphesine odaklandığını belirtildi.

Gatwick'ten Perşembe günü 760 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu durum toplamda 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor.

Havalimanı yaklaşan Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle oldukça yoğun bir dönem yaşıyor.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

İki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı Perşembe yerel saatle 03:01'de (TSİ 06:01) yeniden açılmış ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durdurulmuştu.

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söylemişti.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.12.2018) 2
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