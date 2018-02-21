Lavrov: Türkiye Şam’la doğrudan konuşmalı

Lavrov, Moskova’da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Lavrov’a “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (Rusya Devlet Başkanı) Putin ve (İran Cumhurbaşkanı) Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini açmış oldu. Erdoğan, Afrin’e Suriye askeri yerleştirilmemesi anlaşmasından söz etti. Gerçekten bu böyle mi” diye soruldu. Lavrov şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin güvenlik kaygılarının tatmin edici biçimde karşılanabileceğine inanıyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için Suriye yönetimiyle doğrudan görüşmeler başlatılması gerek. Biz hepimiz (Astana’daki üç garantör ülkeyi kastederek) Kürt meselesinin Suriye toprak bütünlüğünü tehdit edecek biçimde kullanılmak istenmesine karşıyız. Tabii Kürt halkının beklentilerini de anlıyoruz. Ancak bu beklentilerin dış güçler tarafından spekülasyon konusu yapılmasına, kendi emellerini gerçekleştirmekte kullanılmasına da karşıyız. Bu tür girişimlerin Kürt halkının yasal çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen dış güçlerin jeopolitik ve bencil çıkarları için yapılıyor.”