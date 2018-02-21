Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Lavrov: Türkiye Şam’la doğrudan konuşmalı

    Lavrov: Türkiye Şam’la doğrudan konuşmalı

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    21.02.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    AFRİN’deki Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

    Lavrov, Moskova’da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Lavrov’a “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (Rusya Devlet Başkanı) Putin ve (İran Cumhurbaşkanı) Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini açmış oldu. Erdoğan, Afrin’e Suriye askeri yerleştirilmemesi anlaşmasından söz etti. Gerçekten bu böyle mi” diye soruldu. Lavrov şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin güvenlik kaygılarının tatmin edici biçimde karşılanabileceğine inanıyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için Suriye yönetimiyle doğrudan görüşmeler başlatılması gerek. Biz hepimiz (Astana’daki üç garantör ülkeyi kastederek) Kürt meselesinin Suriye toprak bütünlüğünü tehdit edecek biçimde kullanılmak istenmesine karşıyız. Tabii Kürt halkının beklentilerini de anlıyoruz. Ancak bu beklentilerin dış güçler tarafından spekülasyon konusu yapılmasına, kendi emellerini gerçekleştirmekte kullanılmasına da karşıyız. Bu tür girişimlerin Kürt halkının yasal çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen dış güçlerin jeopolitik ve bencil çıkarları için yapılıyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri , lavtov , türkiye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri