Lavrov: ABD devlet kurmaya çalışıyor

Lavrov, “ABD yönetiminin Suriye’deki davranışlarından bu ülke topraklarında davetsiz olarak daha uzun süre, hatta sonsuza dek kalmak niyetinde olduklarını seziyoruz. Bu durum bizi tedirgin ediyor. ABD’nin Suriye’de tek taraflı hareketleriyle Suriye topraklarında kukla devlet kurmak istediğinden de şüphemiz var. Kurmak istedikleri devletin sınırları ise Fırat’ın doğu yakasından Irak sınırına kadar uzanıyor. ABD tarafından yürütülen tüm bu çalışmalar Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği ve temelinde Suriye toprak bütünlüğünün korunmasının yattığı 2254 no’lu karara tamamen aykırıdır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DİKKATE ALINMALI

Moskova’daki basın toplantısında Suriyeli Kürtlerin çözüm masasında olmasını da savunan Lavrov, “Tabii Türkiye’nin Kürt konusuna bakış açısını da çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin bu meseleye olan bakış açısına katılıp katılmamak başka bir konu. Ancak Türkiye’nin Kürt meselesine bakış açısı göz ardı edilemeyecek somut bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye’nin tutumunu dikkate almamak ilerisini görmemek, kısır görüş anlamına gelir. İlerisini görmekten aciz benzer davranışların sonuçlarını şu anda Suriye’nin Afrin bölgesinde görüyoruz” ifadesini kullandı.