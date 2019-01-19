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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Laboratuvar damarı

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Laboratuvar damarı

Bilim insanları ilk kez petri kabında mükemmel insan damarları büyüttü.

Science Daily’nin haberine göre, Kanada’da British Columbia Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü’nün yöneticisi Josef Penninger liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamında kök hücreleri kullanarak üç boyutlu “vasküler organoitler” geliştirdi.

ADI: ORGANOIT

Geliştirilen ve “organoit” adı verilen bu çok küçük hücre kültürlerinin çarpıcı biçimde gerçek insan damarlarının fonksiyonunu ve yapısını taklit ettiği de belirtildi. Uzmanlar, farelere nakledilen organoitlerin, arterler ve kılcal damarlar dahil mükemmel biçimde fonksiyonel insan damarlarına dönüştüğünü gözlemledi. Penninger, çalışmaları için “Kök hücre kaynaklı organoitler biçiminde insan damarları geliştirmek ezber bozan bir şey. Vücudumuzdaki her bir organ, dolaşım sistemiyle bağlantılı. Bu, araştırmacıların potansiyel açıdan Alzheimer, kardiyovasküler rahatsızlıklar, yaraların iyileştirilmesi, inme, kanser ve elbette diyabet gibi çeşitli vasküler hastalıkların tedavileri ve nedenlerine çözüm bulmasını sağlayabilir” ifadesini kullandı. 

Laboratuvar damarı

HEYECAN VERİCİ

Araştırma ekibinden Reiner Wimmer da “Çalışmamızın heyecan verici tarafı, kök hücrelerden insan damarları yapmakta başarılı olmamız. Organoitlerimiz, büyük ölçüde, hatta moleküler seviyede bile insan kılcal damarlarına benziyor. Artık organoitleri doğrudan insan dokusunda damar rahatsızlıklarını incelemek için kullanabiliriz” dedi. Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

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