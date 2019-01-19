Laboratuvar damarı
Bilim insanları ilk kez petri kabında mükemmel insan damarları büyüttü.
Science Daily’nin haberine göre, Kanada’da British Columbia Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü’nün yöneticisi Josef Penninger liderliğindeki ekip, laboratuvar ortamında kök hücreleri kullanarak üç boyutlu “vasküler organoitler” geliştirdi.
ADI: ORGANOIT
Geliştirilen ve “organoit” adı verilen bu çok küçük hücre kültürlerinin çarpıcı biçimde gerçek insan damarlarının fonksiyonunu ve yapısını taklit ettiği de belirtildi. Uzmanlar, farelere nakledilen organoitlerin, arterler ve kılcal damarlar dahil mükemmel biçimde fonksiyonel insan damarlarına dönüştüğünü gözlemledi. Penninger, çalışmaları için “Kök hücre kaynaklı organoitler biçiminde insan damarları geliştirmek ezber bozan bir şey. Vücudumuzdaki her bir organ, dolaşım sistemiyle bağlantılı. Bu, araştırmacıların potansiyel açıdan Alzheimer, kardiyovasküler rahatsızlıklar, yaraların iyileştirilmesi, inme, kanser ve elbette diyabet gibi çeşitli vasküler hastalıkların tedavileri ve nedenlerine çözüm bulmasını sağlayabilir” ifadesini kullandı.
HEYECAN VERİCİ
Araştırma ekibinden Reiner Wimmer da “Çalışmamızın heyecan verici tarafı, kök hücrelerden insan damarları yapmakta başarılı olmamız. Organoitlerimiz, büyük ölçüde, hatta moleküler seviyede bile insan kılcal damarlarına benziyor. Artık organoitleri doğrudan insan dokusunda damar rahatsızlıklarını incelemek için kullanabiliriz” dedi. Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.
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