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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: Reuters
26.12.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Kuzey ve Güney Kore arası kara ve demiryolu temel atma töreni yapıldı

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Güney ve Kuzey Koreliler iki Kore’yi yeniden birleştirmek, kara ve demiryollarını modernleştirmek için sembolik bir temel atma töre düzenledi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, törenin Kuzey Kore’nin sınır kasabası Kaesong istasyonunda yerel saatle 10.00’da başladığını açıkladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’den 100 Koreli katılımcıyı taşıyan özel bir tren Kuzey Kore’nin sınır kasabası Kaesong’a hareket etti. Trende Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee, Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ve milletvekilleri de yer aldı. Kuzey Kore törene, Ülkenin Barışla Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ve Demiryolları Bakan Yardımcısı Kim Yun-hyoko’nun başkanlığında bir heyet gönderdi.

Temel atma törenine katılan 100 kişilik heyette 1950 -1953 Kore savaşında ailesinden ayrılan ve yeniden Kore’den akrabaları ile buluşma sevinci yaşayan Kim Geum-ok de yer aldı. Birleşmiş Milletler bu hafta başında Washington’la yaptığı görüşmelerden sonra, Kuzey Kore’ye uygulanan ambargodan, Kuzey Kore’de yapılacak etkinlik için gerekli malzemelerin temini konusunda Güney Kore’ye ayrıcalık tanıma kararı almıştı.

Güney ve Kuzey Kore, Kore yarımadasının doğu ve batı kıyıları arasında sınır geçişi yapacak demiryollarının yapımı için 18 günlük bir inceleme yapmıştı.

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