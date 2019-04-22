Kuzey Makedonya’da ilk turdan sonuç yok
Eski ismiyle Makedonya Cumhuriyeti, yeni ismiyle de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde dün cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.
Yaklaşık 1 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, 3 bin 480 sandıkta oy kullanma işlemi dün saat 08.00’de başladı ve saat 20.00’de tamamlandı. Sandıkların yüzde 54’ünden çıkan oylar, üç adaydan hiçbirinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gereken çoğunluğu (yüzde 50 artı 1 oy) sağlayamayacağını gösterdi. Başbakan Zoran Zaev ve aralarında Türk Hareket Partisi (THP) ile Türk Demokratik Partisi’nin (TDP) de bulunduğu 31 parti tarafından desteklenen Stevo Pendarovski (56) yüzde 42.7, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) tarafından desteklenen Gordana Silyanovska Davkova (65) yüzde 41.8, küçük iki Arnavut partinin desteklediği Blerim Reka ise yüzde 12 oy topladı. Diğer sandıklardan çıkan oyların sonucu önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyordu. Bu durumda 5 Mayıs’daki ikinci turda Pendarovski ve Davkova kozlarını paylaşacak.
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