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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kuzey Makedonya’da kazanan Pendarovski

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Kuzey Makedonya’da kazanan Pendarovski

ESKİ adıyla ‘Makedonya Cumhuriyeti’ yeni ismiyle ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. 21 Nisan’daki ilk turda en fazla oyu toplayan ve Başbakan Zoran Zaev’in desteklediği Stevo Pendarovski ile ana muhalefetteki VMRO-DPMNE partisinin desteklediği Gordana Silyanovska Davkova, ülkenin beşinci Cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Oyların yüzde 97’si sayıldığında, Batıcı Pendarovski’nin yüzde 51.5 ile yarışı kazandığı görüldü. Rakibi Davkova ise yüzde 44.5’te kaldı. Kuzey Makedonya’da dün seçimi kimin kazanacağının yanı sıra, katılımın yüzde 40’ı geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bu oran yüzde 45 olarak belirlendi. Anayasa gereği, seçimlerin geçerli sayılabilmesi için katılımın yüzde 40’ı geçmesi gerekiyor. Başkent Üsküp’teki siyasi gözlemciler, ülkede yaşayan 500 bin civarındaki Arnavut nüfusun, hem katılım oranı hem de seçim sonucu etkileyecek önemli faktör olacağında birleşti. Mevcut cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un görevi 12 Mayıs’ta sona erecek.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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