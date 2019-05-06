Kuzey Makedonya’da kazanan Pendarovski
ESKİ adıyla ‘Makedonya Cumhuriyeti’ yeni ismiyle ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. 21 Nisan’daki ilk turda en fazla oyu toplayan ve Başbakan Zoran Zaev’in desteklediği Stevo Pendarovski ile ana muhalefetteki VMRO-DPMNE partisinin desteklediği Gordana Silyanovska Davkova, ülkenin beşinci Cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.
Oyların yüzde 97’si sayıldığında, Batıcı Pendarovski’nin yüzde 51.5 ile yarışı kazandığı görüldü. Rakibi Davkova ise yüzde 44.5’te kaldı. Kuzey Makedonya’da dün seçimi kimin kazanacağının yanı sıra, katılımın yüzde 40’ı geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bu oran yüzde 45 olarak belirlendi. Anayasa gereği, seçimlerin geçerli sayılabilmesi için katılımın yüzde 40’ı geçmesi gerekiyor. Başkent Üsküp’teki siyasi gözlemciler, ülkede yaşayan 500 bin civarındaki Arnavut nüfusun, hem katılım oranı hem de seçim sonucu etkileyecek önemli faktör olacağında birleşti. Mevcut cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un görevi 12 Mayıs’ta sona erecek.
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