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    Kuzey Kore'den üst düzey heyet Güney Kore'ye gidiyor

    AA
    25.02.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Kuzey Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Güney Kore'de Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılacak.

    Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Koreli General Kim Yong-chol'un da aralarında bulunduğu heyet, PyeongChang şehrindeki Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni için sınırdaki Paju'dan Güney Kore'ye giriş yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump da kapanış töreninde bulunacak.

    Öte yandan, Güney Kore'nin Gangwon Valisi Choi Munsun, yaptığı açıklamada, 2021 Asya Kış Oyunları'nı Kuzey Kore ile ortaklaşa düzenleyebileceklerini belirtti.

    Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

    Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.  İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

    Ayrıca, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı.  Törende Yo-jong, Pence'nin arkasına oturmuş ancak ikili görüşme olmamıştı.

    Etiketler: Son dakika , kuzey kore , güney kore , son haber , son durum
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