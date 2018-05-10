Kuzey Kore’den ABD Başkanı’na jest
KUZEY Kore, ülkede tutuklu üç ABD vatandaşını serbest bıraktı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un haziran başında öngörülen ziyaretinin öncesine denk geldi.
Serbest bırakılan mahkûmlar, ikili zirvenin yeri, tarihi ve içeriğini belirlemek üzere Pyongyang’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ABD’ye dönecek.
Kim Hak-song, Tony Kim ve Kim Dong-chul adlı ABD vatandaşları, devlet karşıtı eylemleri nedeniyle bir süredir çalışma kampında tutuklu bulunuyordu.
Kuzey Kore’nin bu adımı, Trump-Kim zirvesi öncesi bir iyi niyet adımı olarak yorumlandı
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