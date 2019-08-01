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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
01.08.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

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Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıkladı.

Kuzey'in resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldı.     

Kim, fırlatma denemesine dair memnuniyetini ifade ederek, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını belirtti.     

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.     

Ayrıca Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yeni inşa edilmiş denizaltısında muhtemelen üç füze fırlatma bölümü bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.     

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.     

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.       

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