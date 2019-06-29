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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

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Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını verdi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirdi.

Haberde, teklifin iki lider arasında şahsi ilişkinin derinleşmesi ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için anlamlı bir fırsat olabileceği kaydedildi.

Choe, henüz ABD tarafından iki liderin silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapması için resmi bir teklif almadıklarını belirtirken, bakan yardımcısının açıklamaları Kuzey Kore tarafının görüşmeye sıcak baktığı şekilde yorumlandı.

TRUMP'IN GÖRÜŞME ÖNERİSİ

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu.

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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