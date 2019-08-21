Kum hırsızına 6 yıl hapis
İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya Adası’ndan aldıkları 40 kilo kumla yakalanan Fransız çiftin 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Chia plajından pet şişelere doldurdukları kumları hatıra olarak yanlarında götürmek istediklerini ve suç işlediklerini bilmediklerini söyleyen çiftin arabalı vapura binmek üzereyken yakalandığı açıklandı. 2017’de çıkarılan bir yasayla plajlardaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle