Kudüs’te herkes sussa Türkiye susmaz
ABD Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliği’ni yarın Kudüs’te açmaya hazırlanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump yönetiminin bu kararına tepki gösterdi ve “ABD’nin kararı yanlıştır. Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz” dedi.
Çavuşoğlu, dün ‘Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması’ etkinliği kapsamında Türkiye’de bulunan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’nin bölgede yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalıştığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
TARİH VE ÜMMET AFFETMEZ
“Filistin konusunda yaşananlar, ABD’nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor. Ortadoğu sorununa barışçıl bir çözüm bulunması ve Doğu Kudüs’ün de başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması için bugüne kadar Filistin’i tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD’nin aldığı bu karar yanlıştır... ABD’den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün’e de Filistin’e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir.” İSTANBUL/AA
TEPKİLERE RAĞMEN YARIN AÇILIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump’ın Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararı aldığı İsrail’deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs’ta açılacağını bildirdi. Törene ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan, Hazine Bakanı Mnuchin, Trump’ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ın katılması bekleniyor. Yeni bina inşa edilene kadar Kudüs’teki başkonsolosluk elçilik olarak kullanılacak. Donald Trump, attığı tweet’te “Haftaya büyük hafta, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs’e taşınacak. Herkese tebrikler!” dedi. Trump’ın bu kararı büyük tepki çekmişti.
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