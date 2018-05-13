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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
13.05.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Kudüs’te herkes sussa Türkiye susmaz

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Kudüs’te herkes sussa Türkiye susmaz

ABD Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliği’ni yarın Kudüs’te açmaya hazırlanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump yönetiminin bu kararına tepki gösterdi ve “ABD’nin kararı yanlıştır. Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz” dedi.

Çavuşoğlu, dün ‘Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması’ etkinliği kapsamında Türkiye’de bulunan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye’nin bölgede yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalıştığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

TARİH VE ÜMMET AFFETMEZ

“Filistin konusunda yaşananlar, ABD’nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor. Ortadoğu sorununa barışçıl bir çözüm bulunması ve Doğu Kudüs’ün de başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması için bugüne kadar Filistin’i tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD’nin aldığı bu karar yanlıştır... ABD’den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün’e de Filistin’e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir.” İSTANBUL/AA

TEPKİLERE RAĞMEN YARIN AÇILIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump’ın Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararı aldığı İsrail’deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs’ta açılacağını bildirdi. Törene ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan, Hazine Bakanı Mnuchin, Trump’ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ın katılması bekleniyor. Yeni bina inşa edilene kadar Kudüs’teki başkonsolosluk elçilik olarak kullanılacak. Donald Trump, attığı tweet’te “Haftaya büyük hafta, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs’e taşınacak. Herkese tebrikler!” dedi. Trump’ın bu kararı büyük tepki çekmişti.

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