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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.04.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Küba'da bir dönem kapanıyor

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Küba'da bir dönem kapanıyor

Küba'da 1. Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, ülkede Raul Castro'dan boşalacak devlet başkanlığı koltuğuna milletvekilleri tarafından tek aday olarak gösterildi.

Havana hükümetine bağlı Adaylık Komisyonu, Diaz-Canel'ın devlet başkanlığına, Salvador Valdes Mesa'nın (72) 1. devlet başkanı yardımcılığına, 5 diğer ismin de Devlet Konseyi başkan yardımcılığına aday gösterildiğini açıkladı.

Ulusal Meclisin, Diaz-Canel'ın adaylığını onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mecliste yapılacak oylamayla Küba'nın neredeyse son 60 yıllık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturacak.

Küba devriminin önemli ismi, 86 yaşındaki Raul Castro, devlet başkanlığı koltuğunu Diaz-Canel'e devrettikten sonra Komünist Partinin lideri olmayı sürdürecek.
Devlet Konseyi başkan yardımcılığına aday gösterilen 5 isim arasında sadece 85 yaşındaki Ramiro Valdez, Sierra Maestra dağlarında Castro kardeşlerle mücadele veren devrimciler arasında yer alıyor.

2008'DE BIRAKTI

Diaz-Canel'ın devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Fidel Castro'nun başbakan olarak yemin etmesinden bir yıl sonra Nisan 1960'ta dünyaya gelen Diaz-Canel'ın siyasi kariyeri, 20'li yaşlarında Santa Clara'da Genç Komünist Birliği üyeliğiyle başladı.

Yerel bir üniversitede mühendislik eğitimi verirken Genç Komünist Birliği için çalışan Diaz-Canel, 33 yaşındayken birliğin 2. başkanlığına geldi.
Raul Castro'nun Diaz-Canel'ın "ideolojik kararlığından" övgüyle söz ettiği biliniyor.

Fidel Castro da 2008'de sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016'da 90 yaşında vefat etmişti.

25 YILDIR PARTİDE

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti. 

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