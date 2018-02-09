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    Kritik ziyaret öncesi ABD'den ilk açıklama... Türkiye'den ne isteyecekleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 18:42 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesinde ABD'li yetkililerden ilk açıklama geldi.

    ABD’li yetkililere göre Tillerson, Türkiye ziyaretinde, Afrin operasyonunun sınırlanması dahil "zorlu konuları" dile getirecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın hafta sonu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    "ZOR GEÇECEK"

    Yetkililer, Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin'e yönelik harekat için itidal çağrısı yapılacağını harekatın sınırlandırılmasını talebinin yineleneceğini belirtti.

    İsmini vermeyen yetkili 'Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, Tillerson'ın temaslarının zor geçeceği' değerlendirmesinde bulundu.

     

    Etiketler: Rex Tillerson , ABD , Afrin
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