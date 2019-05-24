Kritik görüşme sonrası bakanlıktan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen teknik görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasında Ege'de gerginliğin azaltılması ve askeri faaliyetler esnasında istenmeyen hadiselerin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla 20-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin yakın zamanda Türkiye'de devam etmesi planlanmaktadır."
Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor.https://t.co/DWhl8LI6xk pic.twitter.com/3nPBIXf0ae— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2019
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