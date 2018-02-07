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Kremlin sözcüsü duyurdu: "Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde"
Hürriyet Haber
07.02.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:
Rus basınının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.
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