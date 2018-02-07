Kremlin sözcüsü duyurdu: "Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde"

Rus basınının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade etti.

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