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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Kremlin: Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor

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Kremlin: Rusya-Türkiye arasında temaslar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya ile Türkiye arasında temasların sürdüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Operasyonla ilgili Rusya ile Türkiye arasında farklı düzeylerde temas olduğunu ifade eden Peskov "Rusya ve Türkiye yönetimi arasında temas gerçekleşiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında operasyon öncesinde yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Peskov, iki ülke dışişleri bakanları arasında da temasın bulunduğunu aktardı.

Peskov, Suriye'deki mevcut durum ve Şam yönetimine ait askeri birliklerin Türk ordusunun operasyon yaptığı bölgeye hareket etmesi ile ilgili Rusya'nın pozisyonu hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bazı temasların ve belirli anlaşmaların bulunduğu ile ilgili açıklamaları gördünüz. Buna başka bir şey ilave edemem. Rusya'nın yaklaşımlarına ilişkin yeni bir şey yok." diye konuştu.

Siyasi çözüm sürecini etkileyecek ve gerginliği tetikleyecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Rusya'nın pozisyonu hiçbir şekilde değişmedi. Bu çok iyi bilinen ve değişmeyen bir pozisyon." dedi.

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üssünde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi arasında müzakere yapılıp yapılmadığı sorusuna ise cevap vermedi.

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