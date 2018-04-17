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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
17.04.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Kraliyet ailesinde Türk isim için kavga çıktı!

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Kraliyet ailesinde Türk isim için kavga çıktı!

İngiliz basını, Kraliyet ailesi içinde Türk modacı Erdem Moralıoğlu için yaşanan sürtüşmeyi konuşuyor. Basında çıkan haberlere göre, Kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle'nin Türk modacıyla gelinlik için anlaşmasına Cambridge Düşesi Kate Middleton bozuldu. Middleton'un uzun bir süre önce Türk modacıyla anlaştığı ifade edildi.

İngiliz gazetelerine göre ABD'li prenses adayı, gelinliği için birçok modacıyla görüştü. Markle'ın geçtiğimiz günlerde Erdem Moralıoğlu'nun Londra'daki butiğinden çıkarken görülmesi ise ortaya "Prensesin gelinliğini Erdem dikecek" iddialarını çıkardı. Türk modacının kendisine yeni bir halkla ilişkilerci ve asistan tutup kadrosunu genişletmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Ancak İngiliz basınına göre; Kate Middleton düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem Moralıoğlu ile anlaşmıştı. İngiliz basınına göre de Kate Middleton'ın bu hamlesi, Meghan Markle ile arasında sıkıntı yarattı. Şimdi gözler düğünde kimin 'Erdem' imzalı' kıyafet giyeceğinde.

İngiltere'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet Ailesi'nin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi... Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Kate Winslet, Julianne Moore, Anne Hathaway, Keira Knightley Emma Stone ve Claudia Schiffer gibi isimler modacının hayranı ve müşterisi.

 

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