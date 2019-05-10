Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKorkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...
GeriDünya Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
10.05.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...

Güney Kıbrıs'ta 5'i kadın 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Muhafız Ordusu'nda görevli teğmen Nikos Metaksas’in kurbanlarından 35 yaşındaki Nepalli Asmita Khadka Bista'ya işkence yaptığı ortaya çıktı.

Rum medyasına göre; normalde kadınları boğarak öldüren Metaksas, Asmita Khadka Bista'da farklı bir yöntem kullandı. Bista'nın üzerinde yapılan incelemelerde, 'bıçaklama ve kurşun izlerine' de rastlandı. Haberlere göre; Bista ile birlikte olan Rum Subayı, daha sonra kadına işkence yaptı ve onu öldürdü. 

Gazeteler, "Metaksas cinayetleri sırasında belirli bir modelle öldürme yapmadı" yorumunu yaptı.

SAHTE İSİMLE ESKORT SİTELERİNDE

Rum Emniyet Müdürlüğü de, olaylarla ilgili kendilerine onlarca şikâyetin geldiğini ve bunların titizlikle incelendiğini açıkladı. Rum medyası, gelişmeyi 'yağmur gibi şikâyet geliyor' başlıkları ile okurlarına aktardı. Metaksas'ın sahte isimlerle Eskort sitelerinden de birçok kadınla konuştuğu belirlendi. Rum polisinin, 'seri katil'in konuştuğu kadınların yaşayıp yaşamadığını araştırdığı kaydedildi.

GÖLDE SÜTYEN BULUNDU

Aramaların yoğun olarak devam ettiği, 'Kırmızı Göl' olarak bilinen bölgede ise dün bir kadın sütyeni bulundu. Sütyenin inceleneceği ve gölde bulunan 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’ya mı yoksa başka bir kadına mı ait olduğunun araştırılacağı kaydedildi.

Rum Emniyet Müdürlüğü de, görevli polislerin, kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının incelenmesi çalışması başlattığı ifade edildi. Araştırmalar için üç müfettiş atandı.

Korkunç bir detay daha ortaya çıktı İşkence ile öldürmüş...

Korkunç bir detay daha ortaya çıktı İşkence ile öldürmüş...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...

ABD, Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu

Guaido Venezuelalı muhalifleri yine sokağa çağırdı

Londra'da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı