Kore Yarımadası’nda barış konseri
KUZEY Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju, ülkelerinin başkenti Pyongyang’da düzenlenen bir konserde Güney Kore’nin pop müziği K-pop’un önde gelen isimlerini dinledi.
G. Koreli şarkıcıların Kuzey’de düzenlediği 10 yıl aradan sonra ilk konser olan etkinlik, iki tarafın ilişkilerinin yakınlaşma dönemine girdiği bir döneme denk geldi. ‘Bahar Geliyor’ adı verilen konserde G. Kore’nin emektar şarkıcılarından Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, rock yıldızı Yoon Do-hyun, şarkıcı Baek Ji-young ve Instagram’da 4.6 milyon takipçisi olan K-pop kadın grubu Red Velvet sahne aldı. Kuzey Kore basını “Değerli liderimiz, vatandaşlarının Güney Kore popüler kültürü hakkında daha derin bir anlayışa ulaşması ve şarkılara içtenlikle eşlik etmesinden çok etkilendi”dedi.
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