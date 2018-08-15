Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKöprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü
GeriDünya Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
DIŞ HABERLER
15.08.2018 - 00:26, Son Güncelleme:

Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü

İtalya’nın Cenova kentinde Fransa’ya karayolu bağlantısını sağlayan A10 otoyolu üzerindeki Morandi köprüsü çöktü. 20 kadar aracın 100 metre yükseklikten zemine çakıldığı olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde 1100 metre uzunluğundaki Morandi köprüsü kısmen çöktü. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yerel saatle 11.30’da meydana gelen olayda çok sayıda araç zemine çakıldı; ilk yardım ekipleri enkaz altında kalan araç içindekilere yönelik kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, hayatta kalan kişilere ulaşmak için özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı aktarıldı. Reuters’a konuşan Amalia Tedeschi isimli itfaiye görevlisi iki kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını söyledi. Köprünün sanayi bölgesinde çökmesi ve bölgede yoğun gaz hattı bulunması nedeniyle büyük bir panik yaşandığı aktarıldı. İtalyan La Repubblica gazetesi ise köprü enkazı altında bazı evlerin de bulunduğunu iddia etti. Twitter üzerinden açıklama yapan İtalya polisi, olayın yoğun bir fırtınanın hemen ardından meydana geldiğini açıkladı. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü

‘YILDIRIM DÜŞTÜ’ İDDİASI
Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA’ya konuşan tanık, “11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük” dedi.  İtalya Karayolları Müdürlüğü ise olayın köprüde sağlamlaştırma çalışmaları sürerken meydana geldiğini öne sürdü. Kaza bölgesini akşam saatlerinde ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 22 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Başbakan Conte, ölü sayısının artmasından endişe ettiğini de söyledi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise yaklaşık 200 itfaiye erinin olaya müdahale ettiğini duyurdu. İtalya’da geçtiğimiz yıl içinde de iki köprü ve üst geçidin çökmesi nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı. 

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’da çöken köprüyle ilgili olarak İtalya yönetimine baş sağlığı dilediğini belirterek “Ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağolsun diyorum” ifadesini kullandı.

Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü
BİRKAÇ METRE İLE KURTULDU
Cenova’daki faciadan son anda kurtulan bir kamyon şoförünün görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu. Görüntülere göre, kamyon şoförü köprünün yıkılan bölümüne birkaç metre kala durmayı başardı.

Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü
Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor. 1968 yılında inşaatı tamamlanan ve Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün en son 2016 yılında güçlendirildiği ifade ediliyor. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa’da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu biliniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Son dakika: AB'den Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Son dakika: AB'den Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber