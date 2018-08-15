Köprü çöktü... İtalya’da facia: 22 ölü

İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde 1100 metre uzunluğundaki Morandi köprüsü kısmen çöktü. Olayda en az 22 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yerel saatle 11.30’da meydana gelen olayda çok sayıda araç zemine çakıldı; ilk yardım ekipleri enkaz altında kalan araç içindekilere yönelik kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, hayatta kalan kişilere ulaşmak için özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı aktarıldı. Reuters’a konuşan Amalia Tedeschi isimli itfaiye görevlisi iki kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını söyledi. Köprünün sanayi bölgesinde çökmesi ve bölgede yoğun gaz hattı bulunması nedeniyle büyük bir panik yaşandığı aktarıldı. İtalyan La Repubblica gazetesi ise köprü enkazı altında bazı evlerin de bulunduğunu iddia etti. Twitter üzerinden açıklama yapan İtalya polisi, olayın yoğun bir fırtınanın hemen ardından meydana geldiğini açıkladı. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

‘YILDIRIM DÜŞTÜ’ İDDİASI

Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA’ya konuşan tanık, “11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük” dedi. İtalya Karayolları Müdürlüğü ise olayın köprüde sağlamlaştırma çalışmaları sürerken meydana geldiğini öne sürdü. Kaza bölgesini akşam saatlerinde ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 22 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Başbakan Conte, ölü sayısının artmasından endişe ettiğini de söyledi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise yaklaşık 200 itfaiye erinin olaya müdahale ettiğini duyurdu. İtalya’da geçtiğimiz yıl içinde de iki köprü ve üst geçidin çökmesi nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’da çöken köprüyle ilgili olarak İtalya yönetimine baş sağlığı dilediğini belirterek “Ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağolsun diyorum” ifadesini kullandı.

BİRKAÇ METRE İLE KURTULDU

Cenova’daki faciadan son anda kurtulan bir kamyon şoförünün görüntüsü ise sosyal medyaya damga vurdu. Görüntülere göre, kamyon şoförü köprünün yıkılan bölümüne birkaç metre kala durmayı başardı.

Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor. 1968 yılında inşaatı tamamlanan ve Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün en son 2016 yılında güçlendirildiği ifade ediliyor. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa’da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu biliniyor.