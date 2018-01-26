Kopenhag’da Türkiye’ye destek buluşması

ELLERİNDE Türk bayraklarıyla büyükelçilik binası önünde bir araya gelen grup, son günlerde terör örgütü yandaşlarının saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği çalışanlarına moral verdi. İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Başkanı Fatih Alev, UETD’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bildirisini okudu.

Uğur Kenan İpek

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, bildirinin okunmasının ardından elçilik binasından çıkarak, vatandaşların yanına geldi. Vatandaşların tek tek elini sıkarak “Hoş geldiniz” diyen İpek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. İpek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘KENETLENECEĞİZ’

“Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi göstermek böyle olmalı. Böyle zor günlerimizde bir araya geleceğiz, kenetleneceğiz. Yapılanları, haklı davamızı, haklı operasyonumuzu, ele güne anlatmak bakımından bunlar çok önemli.”

Zeytin Dalı Harekatı’nın amacının Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini temizlemek olduğunu vurgulayan İpek, “Bizim hiçbir grupla, hiçbir etnik toplumla, toplulukla bir meselemiz yoktur” dedi.

Büyükelçilik önünde toplanan vatandaşlara çay ikram edildi.