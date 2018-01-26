Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kopenhag’da Türkiye’ye destek buluşması

    Kopenhag’da Türkiye’ye destek buluşması

    AA
    26.01.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da yaşayan Türkler, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde toplanarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ve Türkiye’ye destek gösterisi düzenledi.

    ELLERİNDE Türk bayraklarıyla büyükelçilik binası önünde bir araya gelen grup, son günlerde terör örgütü yandaşlarının saldırılarına maruz kalan Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği çalışanlarına moral verdi. İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Başkanı Fatih Alev, UETD’nin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bildirisini okudu.

    Kopenhag’da Türkiye’ye destek buluşmasıUğur Kenan İpek

    Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, bildirinin okunmasının ardından elçilik binasından çıkarak, vatandaşların yanına geldi. Vatandaşların tek tek elini sıkarak “Hoş geldiniz” diyen İpek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. İpek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

    ‘KENETLENECEĞİZ’
    “Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi göstermek böyle olmalı. Böyle zor günlerimizde bir araya geleceğiz, kenetleneceğiz. Yapılanları, haklı davamızı, haklı operasyonumuzu, ele güne anlatmak bakımından bunlar çok önemli.”
    Zeytin Dalı Harekatı’nın amacının Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini temizlemek olduğunu vurgulayan İpek, “Bizim hiçbir grupla, hiçbir etnik toplumla, toplulukla bir meselemiz yoktur” dedi.
    Büyükelçilik önünde toplanan vatandaşlara çay ikram edildi.

    Etiketler: Kopenhag Büyükelçiliği , gösteri , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri