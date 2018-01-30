Kongrede ilk gün geride kaldı: Suriye’de Soçi virajı

BATI destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi (YMK) ile terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin en büyük bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin katılmadığı kongre dün başladı. Kongre öncesi konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Soçi kongresinin Suriye krizinin siyasi düzleme çekilmesi için son derece önemli adım olacağını şimdiden söylemek mümkün” dedi. YMK’nın boykotuna tepki gösteren Peskov, “Suriye’de şu anda var olan süreçlerin bazı temsilcilerinin katılmaması gerçeği bu kongreyi ilerlemekten alıkoymayacak ve kongrenin önemine muhtemelen ciddi zarar vermeyecek” dedi.

‘ARACISIZ OLACAK’: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, “Bu kongre, tüm Suriye halklarının aralarında aracı olmaksızın bir araya gelip ülkelerini kurmaları için toplandı. Rusya veya başka bir ülke, davet edilen delegeleri yönlendirmeyecek. Delegeler aralarında konuşup anlaşacak” ifadesini kullandı. Kongrede dün garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın heyet başkanları bir araya geldi. Türkiye’yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

‘KÜRTLERE DAVET BİREYSEL’: Lavrentiyev, kongrede olacak Suriyeli Kürt temsilcilerin örgüt bazında değil, bireysel davetle katılacaklarını açıkladı. Lavrentiyev, “Soçi kongresinde Suriye’deki etnik yapının tümünden temsilciler var. Sizlere emin olarak burada Kürtlerin de temsil edileceğini söylüyorum. Kürtlerin katılımındaki tek farklılık davetiyelerinin ferdi olmasıdır” dedi.

LAİK VE ÜNİTER YAPI: Rusya, sonuç bildirisi taslağını açıklamış, metinde “Suriye üniter, laik bir devlet olarak kalmalıdır. Bu ana ilkeler sağlanırken, Suriye’de yaşayan tüm halkların çıkarları demokratik ortamda ayrım yapılmaksızın göz önünde bulundurulmalıdır. Soçi kongresi, geleceğin Suriye’si için belirleyeceği Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlamalıdır” maddesi yer almıştı.

NETANYAHU, PUTİN’E İRAN’I ŞİKÂYET ETTİ

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Moskova’da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İran’ın Ortadoğu’da artan nüfuzunu şikayet etti. Netanyahu, “Putin ile İran’ın kesinlikle karşı çıktığımız Suriye’de askeri varlık oluşturma yönündeki amansız çabalarını görüşeceğim” dedi. Putin ile İran’ın Lübnan’ı büyük bir füze bölgesine çevirme çabasını görüşeceğini ifade eden Netanyahu, “İsrail’in güvenliği için önemli sorunları da ele alacağız” diye konuştu.

BİLGİ NOTU: Suriyeli muhalifleri BM gözetimindeki “Cenevre görüşmeleri”nde temsil eden Yüksek Müzakere Komitesi, siyasi geçişi Cenevre’de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı. Terör örgütü PKK/PYD davet edilmemişti.