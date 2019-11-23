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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.11.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Kolombiya'da hükümet halkın çeşitli kesimleriyle masaya oturacak

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Kolombiya'da hükümet halkın çeşitli kesimleriyle masaya oturacak

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 3 kişinin öldüğü, başkent Bogota'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gösterilere ilişkin, hükümetin sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Duque, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hükümet diyaloga inanıyor, bunu daha önce farklı yollardan yaptık. Biz halkını dinleyen bir hükümetiz. Gelecek haftadan itibaren, mevcut sosyal politikayı güçlendirmemize, eşitsizliği azaltmamıza, yolsuzlukla daha etkili mücadeleyi artırmamıza ve yasal bir şekilde huzuru inşa etmemize katkı sağlayacak ulusal müzakerelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ülke çapında sosyal-siyasi bütün kesimlerin bu müzakerelere katılacağını belirten Duque, şiddet eylemlerine bulaşanların Kolombiyalıları temsil etmediğini söyledi.

Duque, anayasanın ve devletin işleyişinin hedef alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Protestolar üzerinden bir şeyin barışçıl bir şekilde ifade edilmesiyle kaosa neden olmak için protestolardan faydalanmak oldukça farklı şeyler." diye konuştu.

BAŞKENT BOGOTA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, nüfusu 7 milyonu aşan Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Penalosa, sokağa çıkma yasağı kararının şehirde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Penalosa, gösteriler nedeniyle başkent Bogota'da polise destek olmak için 4 bin askerin de görev yaptığını sözlerine ekledi.

Ülkede çoğunluğu pasif geçen gösteriler, başkent Bogota'nın bazı bölgelerinde şiddet ve yağmalama eylemlerine dönüşmüştü. Bu eylemlerde, 13 otobüs tahrip edilmiş, bir market yağmalanmış ve şehrin bazı yollarında barikatlar kurulmuştu.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Trujillo, ülkede 21 Kasım'da genel grevle başlayan gösteriler nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 273 kişinin yaralandığını ve 98 kişinin de gözaltına alındığını açıklamış, ülke çapında 253 bin kişinin 622 gösteri ve benzeri etkinlik düzenlediğini belirtmişti.

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