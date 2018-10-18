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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları devam ediyor

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Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları devam ediyor

Kolombiya hükümetinin bütçede yükseköğretime ayırdığı payın artırılmasını isteyen öğrenciler ülke genelinde gösteri düzenledi.

Kolombiya’da hükümetin yükseköğretim için bütçede ayırdığı payı artırmasını isteyen protestocular ülke genelinde geniş katılımlı ikinci büyük yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Hükümetin 2019 yılı bütçesinde yükseköğretime ayırdığı payın artırılmasını talep eden devlet üniversiteleri, öğrenci örgütleri, akademisyen sendikaları ve siyasi grupların 10 Ekim’de başlattığı genel grev kapsamında düzenlediği protestolar devam ediyor.

Öğrenciler, Devlet Başkanı Ivan Duque’nin, eğitim yatırımları için belirlenen bütçede yapılacağını açıkladığı 1 trilyon pesoluk (yaklaşık 330 milyon dolar) artışa rağmen, ülke genelinde ikinci protesto yürüyüşü düzenledi.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellin, Pereira gibi birçok kentte sokağa inen öğrenciler, hükümete, öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılması çağrısında bulundu.

Bogota’nın değişik bölgelerinden yola çıkan öğrenciler, bütçe görüşmelerinin devam ettiği saatlerde kentin merkezindeki Kolombiya Kongresinin önündeki tarihi Bolivar Meydanı’nda toplandı.

Yürüyüşün, genelde sakin geçtiği gözlenirken bazı noktalarda yüzleri kapalı göstericilerin polise taş ve boya attıkları görüldü.

Yol boyunca devlet dairelerinin duvarlarına sloganlar yazan protestocuların içindeki küçük gruplar ile Bolivar Meydanı’nda gazeteciler arasında da arbede yaşandı.

Ülke basınındaki haberlere göre ise Cali ve Manizales kentinde, öğrencilerin bazı yollara kurduğu barikatlardan ötürü ulaşım geçici olarak durdu.

Kolombiya’daki eğitim grevi, 21 Ekim’e kadar yürüyüş ve farklı protesto etkinlikleri ile devam edecek.

BÜTÇE KONGREDEN GEÇTİ

Bu arada hükümetin 2019 bütçesi, Kongre'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'da gün boyu devam eden görüşmelerin ardından onaylandı.

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