Koalisyon hükümeti dağıldı... Avusturya’da video depremi
Avusturya’da aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache, bir Rus oligarkın yeğeni olduğunu söyleyen bir kadına kendilerine siyasi destek verilmesi karşılığında ihale vaadinde bulunduğu video nedeniyle istifa etti. Bu gelişme koalisyonun dağılmasına yol açtı. Başbakan Kurz, “Yeter artık” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.
AVRUPA Birliği ülkelerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kala Avusturya’daki koalisyon hükümetinde video skandalı patlak verdi. Avusturya’nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache (49) bir Rus milyonerin yeğeni olduğunu öne süren bir kadınla siyasi destek karşılığı ihale pazarlığında bulunduğu video görüntülerinin ortaya çıkması üzerine istifasını açıkladı.
GİZLİ GÖRÜNTÜLER
Skandal, Alman basınının önceki gün 2017 yılındaki Avusturya seçimleri öncesinde İspanya’nın İbiza adasındaki bir villada çekildiği öne sürülen videoyu yayınlamasıyla patlak verdi. Strache, gizli çekilen videoda Rus kadına, parlamento seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları halinde, kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunuyor. Strache, kadına, Avusturya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kronen Zeitung’a ortak olup Özgürlük Partisi lehine yayın yapmalarını da öneriyor. Strache, Alman Süddeutsche gazetesine yaptığı ilk açıklamada “o gece epey alkol tüketildiğini” belirterek “ciddi bir lisan probleminin” de yaşandığını söyledi.
İSTİFA ÇAĞRILARI
Avusturya’daki muhalefet partileri ise Strache’nin gizlice çekilen video görüntülerini “skandal” olarak nitelendirdi. Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olayın, Avusturya yakın tarihinin en büyük skandalı olduğu açıklamasını yaptı. Yeni Avusturya ve Liberal Forum’dan (Neos) ise yaşananların ardından erken seçime gitmenin kaçınılmaz olduğu açıklaması geldi. Dün sabah Avusturya’nın popülist Başbakanı Sebastian Kurz (32) ile bir toplantı yapan Strache, daha sonra istifa ettiğini açıkladı. Strache, videoda söyledikleri ile ilgili olarak hatalı olduğunu belirterek, kamuoyundan da özür diledi. Bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde Başbakan Kurz, FPÖ ile ilgili skandalların altını çizerek “Artık yeter” dedi ve Cumhurbaşkanı’na erken seçim teklifinde bulunacağını açıkladı.
‘TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM’
Avusturya Özgürlük Partisi’nin lideri Heinz-Christian Strache ‘siyasi bir saldırının kurbanı’ olduğunu iddia ederek tuzağa düşürüldüğünü, ancak hükümete daha fazla zarar vermemek için gitme kararı aldığını söyledi. Spor Bakanlığı ve parti liderliğinden de ayrılma kararı alan Strache, “Evet aptalcaydı. Evet sorumsuzluktu. Evet bir hataydı” diyerek ailesi, dostları ve destekçilerinden özür diledi. Alman Spiegel dergisi ile Süddeutsche Zeitung’un yayınladığı video görüntülerinde, Heinz-Christian Strache ve kendi partisinden yakın çalışma arkadaşı Johann Gudenus, Avusturya’ya 250 bin Euro yatırım yapma vaadinde bulunan ve bunun “kara para” olabileceğini birkaç kez dile getiren bir kadına karşılığında kamu ihalelerinde yardım vaadinde bulunuyor.
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