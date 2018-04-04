Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKızı için savaş verdi! Böyle kazandı...
GeriDünya Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
04.04.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...

Engelli hakları savunucusu Natalie Weaver’ın kızı için edilen hakaretlere karşı verdiği mücadele yıllar sonra sonuç verdi.

Engelli hakları savunucusu, Natalie Weaver'ın 9 yaşındaki kızı Sophia, doğduğu günden bu yana pek çok ameliyat atlattı. Konuşamayan, göz teması ve çıkardığı seslerle ailesiyle iletişim kuran Sophia, çok zor bir hayat yaşıyor olsa da çok güçlü ve mutlu bir çocuk. Ancak çoğu internet kullanıcısı Sophia'ya hakaretler yağdırıyor, çocuğun ölmesi gerektiğini söylüyor. Anne ise bu tip kişilere karşı büyük bir mücadele başlattı. 

Sophia yüzü, elleri ve ayaklarında deformasyonlarla doğdu. 1 yaşında ise minik bebeğe gelişim bozukluğu rahatsızlığı olan Rett sendromu teşhisi konuldu. Sonuç olarak Sophia'nın, 7/24 ailesinin bakımına ihtiyacı vardı.

Anne Natalie Weaver, CNN'e verdiği röportajda çocuğunun bugüne kadar 22 ameliyat geçirdiğini, beslenme tüpüne ve kolostomi (Kalın bağırsağın bir ameliyat ile karın ön duvarına bağlanması) çantasına bağlı olduğunu söyledi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Anne Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.

Kızı için savaş verdi Böyle kazandı...

İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, "İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar" diyor.

Ancak kürtajı öven bir paylaşım Weaver için artık son noktaydı.

Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen, aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.

Aktivist anne yaşananlardan sonra medyanın gücünü kullanarak bir hareket başlattı. İnsanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı.

Yaşananların ardından Natalie Weaver'a Twitter yetkililerinden özür mesajı geldi, şikayet edilen tweet silindi ve hesap da askıya alındı. Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

Kızı için savaş verdi! Böyle kazandı...

Yeni Zelanda eşcinsellik hükümlerini sicillerden silme kararı aldı

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?