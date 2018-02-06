Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kıyamet senaryosu

    Kıyamet senaryosu

    DIŞ HABERLER
    06.02.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

    Bilim çevrelerine göre Dünya’nın manyetik kutuplarının yer değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Gezegenin demir çekirdeğindeki şiddetli hareketlerin tetikleyeceği bu doğa olayı insanlık için kâbusa dönüşebilir.

    Manyetik kutupların yer değiştirmeye başlaması, Dünya’daki canlıları radyasyon ve Güneş rüzgârları gibi tehlikeli ışınlardan koruyan manyetik kalkanın zayıflaması anlamına geliyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uydulardan elde ettiği verilere göre Dünya’nın manyetik kalkanı beklenenden 10 kat hızlı zayıflıyor. Bu zayıflama süreci özellikle Güney Atlantik’te daha hızlı. Bu bölgede uydular daha fazla radyasyona maruz kaldığı için devreleri yıpranıyor. ESA, yeryüzünün altındaki sıvı demir akımlarında da düzensizlikler saptadı.

    Manyetik kalkanın incelmesinin insan hayatına ne kadar zarar vereceği konusunda bilim çevrelerinde görüş birliği yok.

    Colorado Üniversitesi’nden Daniel Baker, bulgular doğruysa gezegenin bazı yerlerinin yaşanamaz hale gelebileceğini açıkladı. Manyetik kalkanın zayıflamasıyla Dünya genelinde elektrik şebekeleri ve uyduların çalışmasını sekteye uğratacak radyasyon patlamaları meydana gelebilir. Manyetik kutupların yer değiştirmesinin 1000 yıl kadar sürmesi öngörülüyor. Tarihte kuzey ve güney manyetik kutupları 200 bin ila 300 bin yılda bir yer değiştirmiş. Son değişim volkanik kayalardaki bulgulara göre 780 bin yıl önce gerçekleşmiş. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Colorado Üniversitesi , kıyamet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri