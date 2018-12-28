Kirli ittifak! Reuters'ın iddiası: YPG/PKK Münbiç'ten çekildi, Esad'ın askerleri girdi
Reuters'tan gelen bilgilere göre, Suriye rejim güçleri PKK/YPG'nin çekildiği Münbiç'e girdi ve kente Suriye bayrağı dikildi.
Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'ten çekilerek bölgeyi Suriye rejim güçlerine bırakacaklarını açıkladı.
İlk bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK , Münbiç'ten çekileceğini duyurdu. Örgüt çekilirken bölgeye Suriye rejimini davet etti.
Reuters'tan gelen yeni bilgilere göre, Suriye rejim güçleri Münbiç'e girdi ve kente Suriye bayrağı dikildiği söylendi.
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