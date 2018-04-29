Kim Jong-un adımı ne kadar gerçek
KUZEY Kore lideri Kim Jong-un önceki gün Güney Kore’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından dünya Pyongyang’ın bu hamlesinin gerçek bir barış getirip getirmeyeceğini konuşuyor.
Güney Koreliler, 65 yıl sonra sınırı geçerek Güney’e adım atan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un gösterdiği samimiyet karşısında hayrete düşüp ‘O da insanmış’ yorumunda bulunurken siyasi yorumcular ise ‘Kim’in ne kadarının gerçek olduğunu’ anlamaya çalışıyor.
HALK NE DİYOR: Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaşayan 32 yaşındaki Kim Kyung-ah isimli bir anne, “Televizyonda Kim Jong-un’un sesini duymak çok tuhaftı. Onun var olduğunu biliyorduk. Ama ilk kez “Aman Tanrım, o gerçek bir insanmış” hissini yaşadım. Bugüne kadar, Kim’i bir çeşit çizgi karakter gibi algılıyordum. Sadece nükleer silahları ve savaşları konuşmadığını görmek insanı ferahlatıyor” dedi.
YORUMCULAR NE DİYOR: Amerikan CNN kanalının internet sitesinde ‘Kim Jong-un ne kadar gerçek’ sorusu analiz edildi. Küresel risk danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft’tan uzman Miha Hribenik, “Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze cephanesini imha edip etmeyeceği her zamankinden daha belirsiz” yorumunda bulundu. Uzmanlar, Kuzey Kore’deki gidişatın diğer uluslararası aktörlerin de oynayacağı rollerle belirleneceğine işaret ediyor.
TRUMP İLE ZİRVE: Özellikle ABD’nin nükleer silahsızlanmada kritik rol oynayabileceği belirtiliyor. Kim Jong-un ile önceki gün bir araya gelerek tarihe geçen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in ABD’ye giderek Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor. Haziran başında ise Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi hedefleniyor.
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