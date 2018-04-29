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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.04.2018 - 01:55, Son Güncelleme:

Kim Jong-un adımı ne kadar gerçek

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Kim Jong-un adımı ne kadar gerçek

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un önceki gün Güney Kore’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından dünya Pyongyang’ın bu hamlesinin gerçek bir barış getirip getirmeyeceğini konuşuyor.

Güney Koreliler, 65 yıl sonra sınırı geçerek Güney’e adım atan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un gösterdiği samimiyet karşısında hayrete düşüp ‘O da insanmış’ yorumunda bulunurken siyasi yorumcular ise ‘Kim’in ne kadarının gerçek olduğunu’ anlamaya çalışıyor.

HALK NE DİYOR: Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaşayan 32 yaşındaki Kim Kyung-ah isimli bir anne, “Televizyonda Kim Jong-un’un sesini duymak çok tuhaftı. Onun var olduğunu biliyorduk. Ama ilk kez “Aman Tanrım, o gerçek bir insanmış” hissini yaşadım. Bugüne kadar, Kim’i bir çeşit çizgi karakter gibi algılıyordum. Sadece nükleer silahları ve savaşları konuşmadığını görmek insanı ferahlatıyor” dedi.

YORUMCULAR NE DİYOR: Amerikan CNN kanalının internet sitesinde ‘Kim Jong-un ne kadar gerçek’ sorusu analiz edildi. Küresel risk danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft’tan uzman Miha Hribenik, “Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze cephanesini imha edip etmeyeceği her zamankinden daha belirsiz” yorumunda bulundu. Uzmanlar, Kuzey Kore’deki gidişatın diğer uluslararası aktörlerin de oynayacağı rollerle belirleneceğine işaret ediyor.

TRUMP İLE ZİRVE: Özellikle ABD’nin nükleer silahsızlanmada kritik rol oynayabileceği belirtiliyor. Kim Jong-un ile önceki gün bir araya gelerek tarihe geçen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in ABD’ye giderek Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor. Haziran başında ise Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi hedefleniyor.

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