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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2018 - 01:49, Son Güncelleme:

Kesinlikle öldü

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Kesinlikle öldü

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bugüne kadarki en net açıklamasını dün yaptı.

Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde, gazetecilerin, Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna Trump, “Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum” açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.

SONUÇLARI AĞIR OLACAK

Öldürme talimatının kimin tarafından verildiğine yönelik kesin sonuçlara varılması için “biraz erken” olduğunu aktaran Amerikan Başkanı, gerçeğin ortaya çıkacağına dair şüphesi olmadığını ifade etti.

Trump, Kaşıkçı’yı Suudi yönetiminin öldürdüğünün ortaya çıkması halinde, Washington’ın buna yönelik tepkisinin çok ağır olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bazı soruşturmaları, bazı sonuçları bekliyoruz. Yakında bunları edineceğiz ve bir açıklama, çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum. Ama üç farklı soruşturma hakkındaki sonuçları bekliyoruz.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Brüksel’de yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirterek “Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici” dedi. 

Kesinlikle öldü

PRENSE 72 SAAT MÜHLET

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun salı günü Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette görüştüğü Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi. Süre bu akşam doluyor. ABD’de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pompeo, Prens Selman’a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulundu. Washington Post gazetesine göre Trump yönetimi, Prens Selman’ın adının Kaşıkçı krizine ‘bulaştırmayacak’ bir açıklama arayışında.

NYT: SUÇ ASSİRİ’NİN ÜZERİNE YIKILACAK

New York Times gazetesi ne göre Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili suçu İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed el-Assiri’ye yıkmayı planlıyor. Suudi yöneticilerin, Assiri’nin ya talimatları yanlış anladığını ya da yetkisini aşarak muhalif gazeteciyi öldürdüğünü açıklayacağı iddia edildi.

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