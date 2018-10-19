Kesinlikle öldü
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bugüne kadarki en net açıklamasını dün yaptı.
Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde, gazetecilerin, Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna Trump, “Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum” açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.
SONUÇLARI AĞIR OLACAK
Öldürme talimatının kimin tarafından verildiğine yönelik kesin sonuçlara varılması için “biraz erken” olduğunu aktaran Amerikan Başkanı, gerçeğin ortaya çıkacağına dair şüphesi olmadığını ifade etti.
Trump, Kaşıkçı’yı Suudi yönetiminin öldürdüğünün ortaya çıkması halinde, Washington’ın buna yönelik tepkisinin çok ağır olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bazı soruşturmaları, bazı sonuçları bekliyoruz. Yakında bunları edineceğiz ve bir açıklama, çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum. Ama üç farklı soruşturma hakkındaki sonuçları bekliyoruz.”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Brüksel’de yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirterek “Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici” dedi.
PRENSE 72 SAAT MÜHLET
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun salı günü Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette görüştüğü Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edildi. Süre bu akşam doluyor. ABD’de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pompeo, Prens Selman’a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulundu. Washington Post gazetesine göre Trump yönetimi, Prens Selman’ın adının Kaşıkçı krizine ‘bulaştırmayacak’ bir açıklama arayışında.
NYT: SUÇ ASSİRİ’NİN ÜZERİNE YIKILACAK
New York Times gazetesi ne göre Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili suçu İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed el-Assiri’ye yıkmayı planlıyor. Suudi yöneticilerin, Assiri’nin ya talimatları yanlış anladığını ya da yetkisini aşarak muhalif gazeteciyi öldürdüğünü açıklayacağı iddia edildi.
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