Kerkük petrolünü Bağdat ile satacağız
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin Erbil yönetimine bütçenin bir kısmını gönderdiğini belirterek, “Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz” dedi.
Erbil’deki basın toplantısında Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki sorunların çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Barzani, şunları kaydetti: “Anayasal hakların uygulanması konusunda bir güvence istiyoruz. Bildiğiniz gibi Kerkük meselesine, Bağdat ile özel önem veriyoruz. Sonuç olarak tartışmalı bölgeler meselesi anayasanın 140. maddesine göre çözülmeli. Çünkü buralar sorunlu bölgeler. Hiçbir taraf bu bölgeleri tek başına yönetmemeli.”
Anayasanın 140. maddesine göre Kerkük ile Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler olarak kabul ediliyor. Söz konusu madde, bölgelerin akıbeti için referandum öngörüyor. Kerkük merkezi yönetimin kontrolünde bulunuyor.
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