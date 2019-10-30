Kerbela’da 18 kişi hayatını kaybetti
IRAK Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali Beyatlı yaptığı açıklamada, “Kerbela’daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, önceki akşam gösterilerde 18 kişi öldü, 800’den fazla kişi de yaralandı” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, ülkede gösterilerin tekrar başladığı 25 Ekim’den bugüne kadar, Irak’taki OHCHR bürosunun geçici rakamlarına göre en az 72 kişinin öldüğünü belirtti. Sözcü, ölümlerde en önemli neden olarak güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasını gösterdi. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr’a gönderdiği mektupta, “Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el Amiri’nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim” dedi.
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