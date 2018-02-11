Kemik parçaları kayıp Norveçli turiste mi ait?

ALANYA’ya bağlı Bektaş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban, cumartesi günü saat 15.30 sıralarında bir insana ait kemik parçaları gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

Kemik parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemik parçalarının 24 Eylül 2015’ten bu yana kayıp olan Norveçli turist Tor Olav Lunde'ye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kemiklerin Lundeye ait olup olmadığı DNA testi sonucunda ortaya çıkacak.