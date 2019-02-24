Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi
ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi.
Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu tarafından Wisconsin eyaletinin başkenti Madison’daki Madison Hastanesi’nden teslim alınan tarihçi Karpat’ın cenazesi, öğle saatlerinde Chicago’ya getirildikten sonra Başkonsolos Umut Acar’ın (solda) nezaretinde Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim edildi. Acar, tabut başında dua etti.
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