Kazanan Miçotakis
Yunanistan’da halk dün erken genel seçim için sandık başındaydı. Seçimlerden Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi partisi zaferle çıktı ve tek başına iktidar oldu.
Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde iktidar el değiştirdi. Sandıktan sürpriz çıkacağını söyleyip seçmeni ikna etmeye çalışan Aleksis Çipras hüsrana uğradı. Seçimleri Kiriakos Miçotakis’in (51) partisi Yeni Demokrasi (ND) kazandı ve tek başına iktidara geldi. Dört buçuk yıl önce büyük umutlarla seçilen ancak ekonomide vaat ettiği başarıyı gösteremeyen Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) ise ana muhalefete düştü. Miçotakis’i telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik eden ilk lider ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
DAHA AZ VERGİ MESAJI
Sonuçların ardından ilk açıklamasında Miçotakis, “Yunan halkı, büyüme ve istihdam istiyor. Daha az vergi, bolca yatırım ve kalkınma sözü verdim. Şeffaflık ülkeye geri gelecek. Sizden zaman istemiyorum çünkü kaybedecek zamanımız yok” dedi. Miçotakis bugün Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un huzurunda yemin ettikten sonra Başbakanlık konutuna giderek devir teslim törenine katılacak.
SANDALYE DAĞILIMI
Dünkü seçimlerde ND yüzde 39.8 oy ile 300 üyeli parlamentoda 158 sandalye kazandı. 2015’te yüzde 36.5 ile iktidara gelen SYRİZA ise yüzde 31.5 ile 86 milletvekili çıkardı. Değişim Hareketi (KİNAL) meclise 22 milletvekili göndererek üçüncü oldu. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 15 milletvekili, popülist milliyetçi Yunan Çözümü Partisi 10 milletvekili, Çipras’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in lideri olduğu “MERA 25” de 9 milletvekili çıkardı.
BİLGİ NOTU
Çipras 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından erken seçim kararı almıştı.
BABASI ESKİ BAŞBAKAN
Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kirikaos Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis 1990-1993 yılları arasında Başbakan, ablası Dora Bakoyani ise 2003-2006 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Yeğeni Kostas Bakoyani de geçen mayıs ayında Atina Belediye Başkanı seçildi.
Kirikaos Miçotakis henüz 6 aylıkken, babası Konstantinos Albaylar Cuntası’na tesim olmamak için Yunanistan’dan Türkiye’ye kaçmıştı. 2017 yılında hayatını kaybeden Kostantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken Türkiye’de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgular ve dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatırdı.
Ilımlı, diyalog yanlısı merkez sağcı bir siyasetçi profili çizen Miçotakis’in Türkiye ile ilgili söylemleri seçim öncesi dönemde Çipras’dan farklı değildi. Yeni Başbakan’ın Yunanistan’ın bilinen Türkiye politikasından farklı bir yol izlemesi beklenmiyor.
İlK TEBRİK ERDOĞAN’DAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis’i arayarak tebrik eden ilk lider oldu. Erdoğan, Miçotakis’e başbakanlık görevinde başarılar diledi. Miçotakis ise “Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir başlangıç ve iki halkın çıkarına olacak samimi bir diyalog arzuladığını” söyledi.
Twitter’dan Türkçe, Yunanca ve İngilizce paylaştığı mesajlarıyla Miçotakis’i kutlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum” diye yazdı.
‘GÜÇLÜ MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ’
Sonuçların ardından ilk açıklamasında Çipras, “Yunan halkının kararına saygılıyız. İflasın eşiğinde bir ülkenin yönetimi üstlendik. Bugün kasasında 37 milyar euro bulunan bir ülke teslim ediyoruz. Güçlü bir muhalefet partisi olacağız. ND’nin intikamcı bir siyaset uygulamamasını dilerim. Buna teşebbüs ederse engelleyeceğiz” dedi.
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