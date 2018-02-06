‘Kayınbiraderim neden çalışamıyor’

PETER Feldmann, “Frankfurt Halkevi’nde bulunmak benim için bir onur ve sevinç kaynağıdır. Türkçem ‘merhaba’, ‘hoş geldiniz’ dışında çocuk şarkılarından ibaret. ‘Ali Baba’ gibi şarkılarda da hayvan sesleri çıkarmak gerekiyor. Büyük kızım benden daha hızlı Türkçe öğreniyor” dedi.

25 Şubat’ta yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olan Feldmann, Almanya’da 4 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığına dikkat çekerek, “Onların yüzde 10’u okullarda, mahallelerde, sivil inisiyatiflerde, sendikalarda, siyasi gruplarda aktif olsa, Almanya bambaşka ülke olurdu” diye konuştu.

Türkçe’nin ikinci yabancı dil olması konusunda taraf olduğunu kaydeden sosyal demokrat politikacı, bu konuda eyalet hükümeti üzerinde baskı kurulmasını istedi.

BURASI PARİS, LONDRA DEĞİL

Frankfurt’u Paris, Londra ve gettoların bulunduğu ABD kentleriyle karşılaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Misafirler bana, Frankfurt’ta Türkler, Asyalı veya Faslıların olduğu gettolar olup olmadığını soruyor. Frankfurtlular yüzyıllardır birlikte yaşıyor. Hep birbirlerine ihtiyaçları vardı. Yüzde 51 göçmen asıllı vatandaşın, bazı mahallelerdeki mahallelerde çocukların yüzde 80’inin göçmen asıllı olduğu bir kentte insanlar barış içinde birlikte yaşıyor. Frankfurt eski bir ticaret kentidir. Ticaretle uğraşanlar için de müşterinin etnik kökeni önemli değildir. Ayrıca siyasi ve dini baskılardan kaçan farklı etnik gruplar geldikleri Frankfurt’u güçlendirdi. Frankfurt, bu geleneği yüzyıllardır sürdürüyor. Frankfurt yıllardan beri en keskin kapitalizm savunacılarına ve en keskin bu karşıtlarına sahiptir. Buna rağmen birbirlerinin boğazına sarılmadılar.”

DİPLOMALAR TANINMALI

Metroları, yüksek binaları yapan birinci nesle teşekkür için onların çokça gelip gittikleri Frankfurt Ana Garı önünde bir heykelle onurlandırmak istediklerini kaydeden Büyükşehir Feldmann, kayınbiraderinin Türkiye’de tesfiyeci olduğunu, ancak diploması Almanya’da kabul görmediği için bu ülkede çalışma imkanın bulunmadığını belirtti. Feldmann, mesleki diplomaların kabul görmesi konusunda destek beklediğini söyledi.

‘KIZLARIM BURADA KALSIN İSTİYORUM’

Altı yıl önce göreve başladığında “Kira artışını durdurmak ABG’yi iflasa sürükler” diye itirazların yükseldiğini anımsatan Feldmann, “Kira artışını dondurmak belediye konut şirketi ABG’yi iflas ettirmedi. Bugün de konutların yüzde ellisinin sosyal konut olmasını talep ediyorum. ABG’nin yine kar etmeyi sürdüreceğinden eminim. Bunun yanı sıra sosyal konut şirketlerinden 75 bin konutu uzun süreli bağlayabilirsek kira artışına etkileyecektir. Kızlarımın bu kentte kalmasını istiyorum. Konuta sahip olmak, yemek içmek için temel haktır. Torunlarımızın da gelecekte uygun koşullarda konutlara sahip olmasını istiyorum” dedi.

ÜÇ RAKİBİYLE YARIŞACAK

SPD adayı Peter Feldmann, 25 Şubat’ta yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde CDU adayı Bernadette Weyland, Yeşiller adayı Nargess Eskandari Grünberg ve Sol Parti adayı Janine Wissler ile yarışacak. Frankfurtlu seçmenler, ilk turda hiç bir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması halinde en çok oyu alan iki aday için 11 Mart’ta tekrar sandığa gidecek.