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    ‘Katliamsever’ milletvekili istifa etti

    AA
    02.02.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Gençlik Kolları Başkanı ve Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi Milletvekili Udo Landbauer, nazi propagandası içeren ‘Germania’ adlı kitapla ilişkilendirilmesi nedeniyle görevinden istifa etti ve parti üyeliğini dondurdu.

    UDO Landbauer medyanın kendisine yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürerek, ailesini bu çatışma ortamından uzak tutmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Nazi düşüncesinin övüldüğü ‘Germania’ adlı kitapla ilişkisi olmadığını savunan Landbauer, Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi milletvekilliğinden istifa ettiğini ve parti üyeliğini dondurma kararı aldığını dile getirdi.

    Neonazi Alman milliyetçi gençlik oluşumu Burschenschaft Derneği’nin Aşağı Avusturya’ya bağlı Wiener Neustadt bölge başkanlığını da yürüten Landbauer, bu oluşumla ilişkisini de askıya alacağını ifade etti.

    YAHUDİ KATLİAMLARI ÖVÜLÜYOR
    Udo Landbauer’in bölge başkanlığını yürüttüğü Burschenschaft Derneği tarafından 1997’de yayımlanan Germania adlı kitapta, Nazi düşüncesi ve Yahudilere yönelik katliamları öven ifadeler yer alıyor.

    CUMHURBAŞKANI: UTANÇ VERİCİ
    Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, söz konusu kitapta yer alan ifadelerin ‘utanç verici’ olduğunu belirterek, ilgili kişilerin siyasette yerlerinin bulunmadığını vurguladı.
    Başbakan Sebastian Kurz ise Landbauer’in aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, Germania adlı kitapta yer alan ifadeleri ‘ırkçı, antisemitik ve iğrenç’ olarak tanımladı.

    Etiketler: avrupadan haberler , AVUSTURYA , Udo Landbauer
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