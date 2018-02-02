‘Katliamsever’ milletvekili istifa etti

UDO Landbauer medyanın kendisine yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürerek, ailesini bu çatışma ortamından uzak tutmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Nazi düşüncesinin övüldüğü ‘Germania’ adlı kitapla ilişkisi olmadığını savunan Landbauer, Aşağı Avusturya Eyalet Meclisi milletvekilliğinden istifa ettiğini ve parti üyeliğini dondurma kararı aldığını dile getirdi.

Neonazi Alman milliyetçi gençlik oluşumu Burschenschaft Derneği’nin Aşağı Avusturya’ya bağlı Wiener Neustadt bölge başkanlığını da yürüten Landbauer, bu oluşumla ilişkisini de askıya alacağını ifade etti.

YAHUDİ KATLİAMLARI ÖVÜLÜYOR

Udo Landbauer’in bölge başkanlığını yürüttüğü Burschenschaft Derneği tarafından 1997’de yayımlanan Germania adlı kitapta, Nazi düşüncesi ve Yahudilere yönelik katliamları öven ifadeler yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI: UTANÇ VERİCİ

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, söz konusu kitapta yer alan ifadelerin ‘utanç verici’ olduğunu belirterek, ilgili kişilerin siyasette yerlerinin bulunmadığını vurguladı.

Başbakan Sebastian Kurz ise Landbauer’in aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, Germania adlı kitapta yer alan ifadeleri ‘ırkçı, antisemitik ve iğrenç’ olarak tanımladı.