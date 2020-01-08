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Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Katil şifonyer için rekor tazminat

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Katil şifonyer için rekor tazminat

İsveç merkezli uluslararası mobilya üreticisi IKEA, ABD’de şirketin ürettiği bir şifonyerin altında kalarak ölen 2 yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD’nin California eyaletinde 2017 yılında yaşanan kazada 2 yaşındaki Jozef Dudek, IKEA’nın ürettiği bir şifonyerin altında kalarak öldü. Kazanın ardından anne Joleen ve baba Craig Dudek, Philadelphia’da dava açtı. Dudek ailesi, 32 kiloluk Malm modeli şifonyerin devrilerek çocukların yaralanması ya da ölümüne yol açtığı bilindiği halde şirketin duvara monte edilmesi konusunda bir uyarıda bulunmadığını, dolayısıyla bir ihmalin söz konusu olduğunu savundu.

TOPLAMA KARARI ALINMIŞTI

IKEA, 2016 yılında da çocukları şifonyer altında kalıp ölen üç aileyle 50 milyon dolarlık uzlaşmaya gitmişti. Şirket 2016 yılında Malm tipi şifonyerleri, önce duvara sabitlemek için bedava teçhizat dağıtmış, sonra da bu şifonyerleri toplama yoluna gitmişti. Ancak aile kendilerine bu yönde bir uyarı gelmediğini belirtti. Dudek Ailesi ile uzlaşma yoluna giden IKEA, 46 milyon dolar (275 milyon TL) tazminat ödeyecek.

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