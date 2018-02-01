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    Katar'dan kritik 'Türk askeri' açıklaması!

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Katar merkezli haber sitesi Al Jazeera, Türkiye’nin Katar'daki askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu.

    Körfez krizinin odağındaki Katar'da Türkiye'nin büyükelçisi olarak görev yapan Fikret Özer, dün başkent Doha'da gazetecilere konuştu.

    2014’te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya atıfta bulunan Özer, Türkiye’nin Katar'a yerleştirdiği askerlerine ilave olarak; deniz ve hava kuvvetlerini de ülkede konuşlandıracağını duyurdu.

    Katar Büyükelçisi Özer, konuşlandırmanın ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da olduğunu ise söylemedi. ''Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi'' dedi.

    Türk askerleri ilk olarak 2015’te Tarık Bin Ziyad askeri üssüne gönderilmişti. Türkiye’nin daha önce Ortadoğu’da benzerine sahip olmadığı üs, 5 bin asker kapasitesine sahip.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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